Son dakika haberi: Dünya Yatırımcı Haftası 16-21 Kasım'da İstanbul'da kutlanacak - Son Dakika

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen Dünya Yatırımcı Haftası, bu yıl 16-21 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir dizi online etkinlikle kutlanacak.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında Türkiye'nin de olduğu 87 ülkede kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası, bu yıl dördüncü kez gerçekleşecek. Her yıl ekim ayının ilk haftası kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası, bu yıl pandemi nedeniyle ekim ve kasım ayları boyunca her ülkede farklı zamanlarda kutlanıyor.

Türkiye'de ise 16 Kasım'da Borsa İstanbul'da yapılacak gong töreniyle başlayacak olan Dünya Yatırımcı Haftası, yatırımcılar, üniversite öğrencileri ve reel sektör temsilcilerinden oluşan farklı yatırımcı gruplarına yönelik bir dizi panel ve etkinliklerle kutlanacak. Ana temanın önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yatırımcı eğitimi-bilgilendirilmesi, yatırımcının korunması olacağı panellerde, bilinçli ve doğru yatırımın önemine dikkat çekilecek.

Açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğinde kutlanacak Dünya Yatırımcı Haftası, altı gün boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere her gün online olarak dört panel gerçekleştirilecek. Çarşamba ve cuma günleri ise beşer panel yapılacak. Panellerde Türkiye'nin önde gelen yatırım uzmanları, sektör temsilcileri ve akademisyenleri bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Panele katılanlara hediyeler verilecek

Panellere katılanlara "katılım belgesi"nin verileceği etkinlikte, her paneli takiben yapılacak çekilişle bir katılımcı piyasa değeri 4 bin TL olan "1 yıllık Sentiment Algo Aplikasyon Aboneliği", "3 Aylık İdeal Pro + Mobil Aboneliği" ile "Piyasa Psikolojisi, Trading Disiplini ve Sentiment Algo ile Piyasalara Yeni Bir Bakış" eğitiminden oluşan Sentiment Algo Finansal Okuryazarlık Paketi kazanacak. Ayrıca, "Finans ve Muhasebe Alanında Dijital Dönüşüm ve Kariyeri Uzmanına Sor" oturumu sonunda yapılacak çekilişle de bir katılımcıya "Fintech Sertifika Programı" hediye edilecek.

Etkinlikler tüm katılımcılara açık ve ücretsiz

Oturumlarda şirket satın alımı, birleşme ve stratejik ortak bulma konusundan, hisse senedi yatırımına, sürdürülebilirlik fonlarının Türkiye'ye çekilmesinden altın yatırımına kadar pek çok konu tartışılacak. Ayrıca sermaye piyasası araçlarında vergilendirmeden tahvil-bono yatırımına, bütçe yapmanın altın kuralından aile şirketleri kurumsal yönetimine ve sermaye piyasasında staja kadar 26 farklı konuda bireysel yatırımcılara ve reel sektör şirketlerine ve üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirici paneller gerçekleştirilecek.

Etkinlik, tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olacak. Panelleri "https://www.dunyayatirimcihaftasi.org.tr/kayit" adresine kayıt yaptıran herkes online izleyebilecek ve hediye kazanmaya hak kazanacak. Kayıt yaptıranlara gönderilecek link üzerinden paneller takip edilebilecek.