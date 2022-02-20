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Son dakika haberi | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptıktan sonra refüje çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptıktan sonra refüje çıktı

20.02.2022 00:43
Son dakika haberi | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptıktan sonra refüje çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te polisin dur ihtarına uymayan otomobille polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Gaziantep'te polisin dur ihtarına uymayan otomobille polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca esnasında dehşet saçan otomobil başka bir araca çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi. Refüje çıkan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesindeki İnönü Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre polis ekipleri 34 DCN 631 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekipler sürücüsüne dur ihtarında bulunurken sürücü durmak yerine aracın hızını arttırarak polislerden kaçtı. Polis ekipleri ile kaçan otomobil arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. İnönü Caddesine giren otomobil kovalamaca esnasında özel bir hastanenin önünde başka bir araca çarptıktan sonra yol ortasındaki refüje çıktı. Otomobil sürücüsü aracı bırakarak olay yerinden koşarak uzaklaşırken caddede kısa süreli panik yaşandı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken bölge güvenlik çemberine alındı.

Refüjün üzerinde duran araç Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından çekiciyle bulunduğu yerden çekildi. Aracın refüje çıkmasından dolayı trafiğin tek şeritten aktığı caddede kısa süreli araç yoğunluğu oluştu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yolda kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Polis ekiplerinin kaçan sürücüyü yakalama çalışması sürüyor. - GAZİANTEP

Son dakika haberi | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptıktan sonra refüje çıktı
Son dakika haberi | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptıktan sonra refüje çıktı
Son dakika haberi | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptıktan sonra refüje çıktı
Son dakika haberi | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptıktan sonra refüje çıktı
Son dakika haberi | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptıktan sonra refüje çıktı

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Son dakika haberi | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptıktan sonra refüje çıktı Son dakika haberi | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptıktan sonra refüje çıktı Dublör kullanarak 50 milyon TL dolandırıcılık yapan çete çökertildi Dublör kullanarak 50 milyon TL dolandırıcılık yapan çete çökertildi Gaziantep'te Aile Sağlığı Merkezi'ni talan eden şüpheli tutuklandı Gaziantep'te Aile Sağlığı Merkezi'ni talan eden şüpheli tutuklandı

Gaziantep, Şahinbey, Otomobil, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptıktan sonra refüje çıktı - Son Dakika


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