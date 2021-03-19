Son dakika haberi: Edremit Şehitliği'nde 18 Mart Töreni - Son Dakika

Son dakika haberi: Edremit Şehitliği'nde 18 Mart Töreni

19.03.2021 00:58
Son dakika haberi: Edremit Şehitliği'nde 18 Mart Töreni, System.String[]

Son dakika haberleri... Pandemi nedeniyle '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü anma programı kapsamında, bu yıl sadece çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü anma programı kapsamında, bu yıl sadece çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Edremit Kaymakamlığı, Tugay Komutanlığı ve Edremit Belediyesi tarafından şehitlikte çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören; saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Şehitlik tarihçesinin arzının akabinde İlçe Müftülüğü tarafından şehitlerimiz için dua edilmesinin ardından Şehitlik Saygı Defteri imzalanarak, şehitlerimizin mezarına karanfiller bırakıldı.

Alınan karar doğrultusunda, şehitlikte gerçekleştirilen "Çelenk Sunma Töreni" hariç, planlanan diğer programlar ve etkinlikler iptal edildi.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı P.Alb. Fuat Kara ve Edremit Belediye Başkan V. Maruf Gündoğdu, Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal; "Bugün, Türk savaş tarihinin altın harflerle yazıldığı Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümü.

Çanakkale zaferi, tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen bir milletin, sarsılmaz inanç ve kararlılığının en güçlü işareti; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır. Vatanı, hürriyet ve istiklali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bu millet, tarih boyunca gurur kaynağımız olan büyük zaferlere imza atmış, canı pahasına verdiği mücadelelerle başka milletlere de emsal olmuştur.

18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale geçilmez' diye yazılan bu destanla, vatan toprağı içinde kardeşliğin ve ulus olma bilincinin de tohumları atılmıştır. Dünya tarihini ve masa başında yapılan hesapları değiştiren bu zafer, aynı zamanda milli mücadelenin de ilk kıvılcımı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi şükranla anıyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - BALIKESİR

Münir Karaloğlu, Çanakkale, Edremit, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Edremit Şehitliği'nde 18 Mart Töreni - Son Dakika


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