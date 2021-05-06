Son dakika haberi | Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev hapsi cezası aldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev hapsi cezası aldı

06.05.2021 09:54
Son dakika haberi | Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev hapsi cezası aldı, System.String[]

Son dakika haberi: Adana'da fırına ekmek almaya giden kadın yoldan hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adana'da fırına ekmek almaya giden kadın yoldan hızla gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya uçan kadının kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, çok sayıda suç kaydı bulunan ehliyetsiz sürücü ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen 24 Nisan günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesi 43034 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün 4 çocuk annesi Hatice Gül (56), ekmek almaya gitti. Evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kadına yoldan hızla geçen 01 CPL 46 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak yere çakılan kadın ağır yaralandı.

Kazanın ardından otomobilden inen sürücü Hatice Gül'ü alıp çevredeki özel bir tıp merkezine götürüp bıraktı, ardından da kaçtı. Kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Özel tıp merkezinden ambulansla hastaneye götürülen Hatice Gül, yoğun bakıma alınarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis ekipleri 25 Nisan günü 01 CPL 46 plakalı otomobilin kiralık olduğunu ve Mazlum E.'nin kiraladığı bilgisine ulaştı. Ekipler Mazlum E.'yi gözaltına aldı. Mazlum E. ise ifadesinde otomobili kazadan önce arkadaşı Orhan Ö.'ye (27) verdiğini, kaza ile ilgili bir bağlantısının olmadığını iddia etti.

Bunun üzerine ekipler Orhan Ö.'yü de gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Orhan Ö. ifadesinde annesinin rahatsızlandığını, onun yanına gitmek için hız yaptığını ve dalgın olduğu bir anda kazanın gerçekleştiğini söyledi. Ayrıca Orhan Ö., kazanın ardından Hatice Gül'ü otomobille özel bir tıp merkezine götürüp bıraktığını, annesinin yanına gitmek için de teslim olmadığını söyledi.

Önce serbest kaldı, 4 gün sonra ev hapsi cezası aldı

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Ö. 25 Nisan'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yoğun bakımdaki Hatice Gül ise 29 Nisan Perşembe günü hayatını kaybetti. Gül'ün ölümünden sonra Adana Cumhuriyet Savcılığının talebiyle Orhan Ö. tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen genç adam çıkartıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Ehliyetsiz ölümlü kazaya karışan Orhan Ö.'nün nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma, silahla ateş açma, tehlikeli maddeyi izinsiz bulundurma, konut dokunulmazlığını ihlal, iş yeri dokunulmazlığını ihlalden çok sayıda suç kaydı olduğu, daha önce cezaevinde yattığı ve yeni çıktığı öğrenildi.

Aile cezayı yetersiz buldu

Verilen ev hapsi cezasını aile yetersiz bularak avukatları aracılığıyla üst mahkemeye başvurdu. Gazetecilere konuşan ailenin avukatı Gökhan Er, olay günü sokağa çıkma yasağının olduğunu, kazadan 1 gün sonra polislerin şüpheliyi karakola çağırmasıyla sürecin başladığını söyledi. Er, "Hatice Gül'ün hastanede ölmesi üzerine cumhuriyet savcısı, şüphelinin tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkini yaptı. Çok ilginçtir ki şüphelinin tutuklanmasını beklerken ev hapsi cezası verildi. Ceza hakimliğinin kararına bakıldığı zaman her ne kadar adli kontrol tedbiri olsa da, tam kapanmanın olduğu bir dönemde şüpheli hakkında verilen bu karar tabiri caizse ödül niteliğinde olmuştur" diye konuştu.

Eşinin 5 gün boyunca can çekiştiğini, acı çekerek öldüğünü belirten Mahmut Gül ise gözyaşları içerisinde şunları söyledi:

"En büyük cezayı alsın. Adalet istiyorum. Sürücüyü Allah'a havale ediyorum. Onu içeriye atsınlar. Benim canım yanıyor. Allah rızası için gereken yapılsın." - ADANA

Son dakika haberi | Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev hapsi cezası aldı
Son dakika haberi | Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev hapsi cezası aldı
Son dakika haberi | Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev hapsi cezası aldı
Son dakika haberi | Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev hapsi cezası aldı
Son dakika haberi | Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev hapsi cezası aldı
Son dakika haberi | Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev hapsi cezası aldı
Son dakika haberi | Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev hapsi cezası aldı
Son dakika haberi | Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev hapsi cezası aldı
Son dakika haberi | Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev hapsi cezası aldı

Otomobil, Nisan, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadın öldü, sürücü ev hapsi cezası aldı - Son Dakika


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