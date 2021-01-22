Evlatlarına kavuşan aile jandarmaya teşekkür etti.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu Yıldırım, iz takip köpeğiyle evinden 5 kilometre uzaklıkta soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldede iz takip köpeğiyle arama çalışması başlattı.

Elazığ 'da kaybolan 11 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu.

Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı