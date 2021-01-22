Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki çocuk jandarma ekiplerince bulundu.
Merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde dün akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Nurullah Yıldırım'ın ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldede iz takip köpeğiyle arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu Yıldırım, iz takip köpeğiyle evinden 5 kilometre uzaklıkta soğuktan üşümüş ve bitkin halde bulundu.
Jandarma ekiplerince hastaneye götürülen Yıldırım, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Evlatlarına kavuşan aile jandarmaya teşekkür etti.
Kaynak: AA
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