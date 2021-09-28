Son dakika haberi! Elektrikli araçların kaldırılması kararına Adalar sakinlerinden tepki - Son Dakika

- Elektrikli araçların kaldırılması kararına Adalar sakinlerinden tepki

Yolu barikatla kapatan İBB zabıtası ile vatandaş arasında gerginlik yaşandı

İSTANBUL - Faytonların kaldırılmasının ardından Adalar'da akülü araç kullanımı yaygınlaştı. Ancak UKOME kararıyla 5 Ekim'den itibaren Adalar'da akülü araç kullanımının yasaklanması ada sakinleri tarafından tepkilere yol açtı. Adalılar ihtiyaç duydukları durumlarda araç kullanamayacaklarını dile getirerek karara tepki gösterdi. Öte yandan Büyükada'da yolu barikatla kapatan İBB zabıta ekibi ile vatandaş arasında tartışma yaşandı.

Adalar'da atlı faytonların kaldırılmasının ardından akülü araç devri başlamıştı. Ancak UKOME kararıyla 5 Ekim'den itibaren Adalar'da akülü araç kullanımı da yasaklandı. Karar ada sakinlerince tepki ile karşılandı. Adalılar ihtiyaç duydukları şahsi durumlarda araç kullanamayacaklarını belirterek kararın kendilerini mağdur edeceğini belirtti. Ada sakinlerinden Abdulkadir Himmet, "Adalılar olarak çok mağduruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu akülü araçlarımız kalktığı zaman evli olanlar var, çoluğu çocuğu olanlar var, pazara giden kişilerimiz var annelerimiz, babalarımız, yaşlı insanlarımız var. Bu araçlara ihtiyacı olan insanlar var. Engelliler, hastalar, yaşlılar var. Bunlar mağdur olacak" dedi.

"Ben pazara çıkacağım zaman özel taksi mi çağıracağım, belediyenin otobüsünü mü çağıracağım"

Murat Özdemir, "Burası köy gibi bir yerdir. Kışın kalıcı olan aileler, adada ikamet edenler var. Çoluğu var, çocuğu var, hastası var, engellisi var. Çocuk sıkılıyor, ada turuna çıkartıyorlar. Yemekleri akşam okula yemek taşıyorlar. Kendi aileleri öğrencileri götürüyorlar, getiriyorlar. Herkes mağdur oluyor bu şekilde. Şahsi işlerimiz oluyor, bayram oluyor, pazar oluyor. Şimdi ben pazara çıkacağım. Özel taksi mi çağıracağım, belediyenin otobüsünü mü çağıracağım? Araç aldım, aracıma ruhsat istediler, yaptım. Vergisini veriyorum. Her şey normal, hiçbir arabadan farkı yok. Ben bunların hepsini yaptım. Bana bu hakkı tanıdı. 20 milyar para ödedim, arabayı aldım. Şimdi sen bana diyorsun ki 'sen bu arabayı buradan kullanamazsın, yaşın tutmuyor'. Kaç yaşında olmam lazımdı? Altmış beş yaş üstü. E zaten 65 yaş üstü arabayı kullanamaz ki. Belediyenin araçları zaten yetersiz" dedi.

"Adadan oy alırken bu barikatları koymak için mi oy almış"

İddiaya göre İBB'ye bağlı zabıta ekipleri ise adada elektrikli araçların geçişini engellemek amacıyla barikatlarla bir yolu kapattı. Ada sakinlerinden bir vatandaş, barikatları aşıp bisikletiyle yola devam etmek istediğinde kendisini engelleyen zabıta ile tartıştı.

Konuyla ilgili şikayetini dile getiren vatandaş, "Buradaki sorun başsızlık. Adalar Belediyesi kafasını kumdan çıkartsın, bu rezilliği görsün. Burada bu yollar kapanmaz. Eğer yasaksa işlem yapsınlar, ceza kessinler. Yazın başından beri bu akülüler kalkacaktı, niye kaldırmadılar? Çünkü Adalar Belediyesi, İçişleri Bakanlığından alınan izinle tescilli araba yapamadı büyükşehir. Millete taşıttırdılar insanları. Şimdi yaz sonu geldi barikat kuruyorlar. Kimi kandırıyorsunuz? İlk önce kendi pisliklerini görecekler. Buradaki hiçbir yolcu taşıyan araba tescilli değil. Araç kaldırılıyorsa böyle yol kapanmaz. Herkesin ulaşım özgürlüğü var. Bu saçmalığa bir son versinler. Sadece belli koltuklarda oturup ada hakkında karar almasınlar. Sorum Sayın İmamoğlu'na, adadan oy alırken bu barikatları koymak için mi oy almış? Rezillik. Pislikten başka bir şey değil. Ada adalığını kaybetti" dedi.

(CGK-NSO-Y)