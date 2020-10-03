Son dakika haberi! DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Burdur merkez Emek Mahallesi Farabi sokaktaki evinde zihinsel engelli 58 yaşındaki kızı ile yaşayan Hatice Akman'a telefonla ulaşamayan oğlu, evine gelip kapıyı açınca, annesini salondaki divanda oturur vaziyette hareketsiz halde gördü. Çağrılan sağlık ekipleri Hatice Akman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Akman'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Akman'ın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Hatice Akman'ın zihinsel engelli kızı ise yakınlarına teslim edildi.

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