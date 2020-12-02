Son dakika haberi! Erişilebilir ve Kapsayıcı Şehirler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan ilk şehir Mersin - Son Dakika

Son dakika haberi! Erişilebilir ve Kapsayıcı Şehirler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan ilk şehir Mersin

02.12.2020 11:33
Son dakika haberi! Erişilebilir ve Kapsayıcı Şehirler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan ilk şehir Mersin, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Erişilebilir ve Kapsayıcı Şehirler Küresel İlkeler Sözleşmesini Türkiye'de imzalayan ilk belediye oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Erişilebilir ve Kapsayıcı Şehirler Küresel İlkeler Sözleşmesini Türkiye'de imzalayan ilk belediye oldu. Başkan Vahap Seçer, "Kapsayıcı ve Erişilebilir Şehirler Sözleşmesi'ni imzalamaktan memnuniyet duydum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye belediyecilik tarihinde önemli bir adım atarak, 'Kapsayıcı ve Erişilebilir Şehirler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı. Sözleşme kapsamında, Mersin'de yaş almış bireyler, çocuklar ve özel gereksinimli bireylerin kentteki kapsayıcılık ve erişilebilirliklerinin daha da arttırılması hedefleniyor. Sözleşmenin kurucu imzacıları arasında Berlin, Amman, Curitiba, Chicago, Sao Paulo, Laayoune, New York ve Rio de Janeiro kentleri yer alıyor.

"Mersin'in herkes için erişilebilir bir kent olması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Pandemi nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katılarak sözleşmeyi imzalayan Başkan Seçer, Mersin'i yaş almışlar, çocuklar ve özel gereksinimli bireyler başta olmak üzere herkes için erişilebilir bir kent haline getirme adına gerekli çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ve UCLG-MEWA Sosyal İçerme Komitesi Başkanı olarak, Engelliler Gününü kutluyor, erişilebilir kentler için çalışma kararlılığımızı vurguluyorum. Kapsayıcı ve Erişilebilir Şehirler Sözleşmesini imzalamaktan memnuniyet duydum. Mersin'den herkese en içten sevgilerimi iletiyorum" dedi.

CITIES FOR ALL Erişilebilir ve Kapsayıcı Şehirler Ağının 'Herkes için şehirler' hedefiyle küresel çapta yürüttüğü çalışmaya dahil olan Başkan Seçer, Mersin'de herkes için engellerin kaldırılmasına yönelik önemli bir adım attı.

UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz da konuyla ilgili gönderdiği mektupta, genel nüfusun yüzde 25'ini oluşturan engelli ve yaşlıların yarısından fazlasının şehir ve kasabalarda yaşadığını belirterek, "Bu salgın, insan haklarından yararlanmayı kolaylaştırmak ve daha adil bir kalkınmayı teşvik etmek için farklı aktörler arasında daha fazla işbirliğine ihtiyacımız olduğunu açıkça ortaya koydu" diye konuştu.

Saiz, Mersin'in Kapsayıcı ve Erişilebilir Şehirler Küresel İlkeler Sözleşmesini Türkiye'den imzalayan ilk şehir olduğunu vurguladı. - MERSİN

Son dakika haberi! Erişilebilir ve Kapsayıcı Şehirler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan ilk şehir Mersin
Son dakika haberi! Erişilebilir ve Kapsayıcı Şehirler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan ilk şehir Mersin
Son dakika haberi! Erişilebilir ve Kapsayıcı Şehirler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan ilk şehir Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Erişilebilir ve Kapsayıcı Şehirler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan ilk şehir Mersin - Son Dakika


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