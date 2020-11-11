Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı - Son Dakika

Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı

11.11.2020 15:01

Ermenistan'da muhalefet partileri Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul eden Başbakan Nikol Paşinyan'ı protesto etmek için miting düzenledi. Daha gösteriler başlamadan Ermeni polisi aralarında parti liderleri, milletvekilleri ve aktivistlerin de olduğu çok kişiyi gözaltına aldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekildiklerini ve Azerbaycan ile anlaşma imzaladıklarını duyurunca, Ermenistan'da muhalefet ayaklandı. Paşinyan'ın imzaladığı anlaşmayı yenilgi olarak gören muhalefet partileri, dün gece yaptıkları ortak açıklamayla taraftarlarına protesto çağrısında bulundu.

MUHALEFETİN PROTESTO ÇAĞRISINA SİVİL TOPLUM KRURULUŞLARI DA DESTEK VERDİ

Başkent Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda, yerel saate göre 13:00'te mitinge başlayacaklarını duyuran muhalefet bloğunun çağrısına, ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve sendikalardan da destek geldi. Sabah saatlerinde miting için toplanmaya başlayan protestocuların araçları, şehir girişlerinde durdurularak güvenlik kontrolüne tabi tutuldu. Mitingin yapılacağı meydana ise maskeli polislerin yanı sıra çok sayıda kolluk kuvveti personeli konuşlandırıldı.

Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı

SİYASİ PARTİ LİDERLERİ, MİLLETVEKİLLERİ VE AKTİVİSTLER GÖZALTINA ALINDI

Bugün erken saatte meydanda bir araya gelen muhalefet önderleri mitinge hazırlanırken, Ermeni polisi siyasi parti liderlerini, birkaç milletvekilini ve insan hakları aktivisti gözaltına aldı. İlk etapta gözaltına alınanların milletvekilleri Gegham Petrosyan, Hripsime Arakelyan, Gagik Tsarukyan, Arsen Babayan, Siyasi Parti lideri Garnik İsagulyan ve Ermenistan İnsan Hakları Aktivisti Ruben Melikyan olduğu açıklanırken, bunu duyan protestocular meydana akın etti.

Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı

POLİS İLE PROTESTOCULAR ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Paşinayan'a yönelik olarak, "Hain Nikol" ve "Toprağını satan gidecek" diye bağıran öfkeli protestocular, meydanda bulunan Parlamento binasının kapısına yöneldiğinde, polis kapı önüne adeta etten duvar ördü. Muhalefet gösterilerinin devam ettiği meydanda kalabalık giderek büyürken, Erivan şehir merkezinde güvenlik önlemleri giderek sıkılaştırılıyor.

Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı

Dağlık Karabağ, Ermenistan, Muhalefet, Erivan, Dünya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı - Son Dakika Dünya


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