- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 ölü - Son Dakika

- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 ölü

- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 ölü Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'in güneyindeki El Bara kasabasına düzenlediği topçu saldırısında bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 1 ölü İDLİB - Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib'in güneyindeki El Bara kasabasına düzenlediği topçu saldırısında bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in güneyindeki El Bara kasabasına topçu saldırısı geçekleştirdi. Yerel kaynaklar, Esad güçlerinin El Bara kasabasındaki yerleşim bölgelerini topçu ateşi ile hedef aldığını ve saldırı sonucu bir sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda bölgedeki evlerde hasar oluştuğu öğrenildi.

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