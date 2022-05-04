Suriye uyruklu Muhammed M. ile eşi Recea M. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammed M., tabancayla eşi Recea M.'yi başından vurarak öldürdü.
Olayın ardından kaçan Muhammed M., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Muhammed M., polisteki ifadesinde, eşini başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Aldatma şüphesi ölüm getirdi! Kıskançlık krizine giren şahıs eşini başından vurdu - Son Dakika