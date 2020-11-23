Son dakika haberi! Eski belediye başkanı 'adam yaralamak' suçundan tutuklandı - Son Dakika

BALIKESİR'in Manyas ilçesindeki Kızıksa beldesinin eski belediye başkanı Yüksel Zeki (55) adam yaralama suçundan mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Manyas ilçesindeki Kızıksa Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Manyas ilçesinin Kızıksa beldesinde 2009-2014 döneminde Demokrat Parti'den belediye başkanlığı görevini yürüten Yüksel Zeki, icralık evinde otururken, evini icradan satın alan Yaşar N. (55) ile tartıştı. Evin bahçesinde yaşanan tartışma büyüyünce Yüksel Zeki, yanında bulunan çift kırma av tüfeği ile Yaşar N.'yi sağ diz kapağının altından yaraladı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüksel Zeki polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı Yaşar N. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşar N.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından Yüksel Zeki adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkarılan Yüksel Zeki, adam yaralamak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.