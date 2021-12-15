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Son dakika haberi! Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından öğrenci ve velilerine bilgilendirme - Son Dakika

Son dakika haberi! Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından öğrenci ve velilerine bilgilendirme

15.12.2021 17:15
Son dakika haberi! Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından öğrenci ve velilerine bilgilendirme

Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'ndeki Yeniköy İlkokulunu ziyaret ederek, öğrenci ve velilerini bilgilendirdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'ndeki Yeniköy İlkokulunu ziyaret ederek, öğrenci ve velilerini bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri, öğrencilerin okul önlerinde ve çevresinde okula ve eve geliş ve gidişler ile okul servislerinde ve okul çevresinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken kişisel güvenlik tedbirleri, güvenli internete erişim ve internet kullanımı, çocuk psikolojisini ve gelişimini olumsuz etkileyen yayınlar konularında eğitim verdi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Asayiş Köpek Unsuru ve Trafik Timleri katıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İnönü Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt, öğretmen ve öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek hediyeler dağıttı.

Ayrıca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından okulun bir sınıfında biçki dikiş kursu gören 20 öğrenci velisine KADES tanıtımı yapılarak cep telefonlarına KADES uygulaması indirildi.

Son dakika haberi! Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından öğrenci ve velilerine bilgilendirme
Son dakika haberi! Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından öğrenci ve velilerine bilgilendirme
Son dakika haberi! Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından öğrenci ve velilerine bilgilendirme
Son dakika haberi! Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından öğrenci ve velilerine bilgilendirme

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, Kümbet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından öğrenci ve velilerine bilgilendirme - Son Dakika


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