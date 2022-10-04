Ev gözetleme kavgasında kan aktı! Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ev gözetleme kavgasında kan aktı! Bir kişi hayatını kaybetti

04.10.2022 10:03

Adana'nın Seyhan ilçesinde 40 yaşındaki Sinan Ali Yüceer, evleri gözetlediğinden şüphelendiği 13 yaşındaki Y.K. ile tartıştı. Y.K.'nin durumu babası Emrullah Küsem'e anlatmasından sonra iki aile arasında kavga çıktı. Sinan Ali Yüceer'in bıçaklanan 37 yaşındaki kardeşi Emrah Yüceer yaşamını yitirdi. Yüceer'i öldüren Cemil Büyükbaş ile kavgaya karışan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde 24 Eylül günü saat 23.00 sıralarında,meydana gelen olayda sokakta yürüyen Sinan Ali Yüceer, Y.K. isimli çocuğun evleri gözetlediğinden şüphelendi. Y.K.'nin yanına yaklaşan Yüceer, "Sen kimsin? Neden evleri gözetliyorsun?" diye sordu. İddiaya göre Y.K., "Sana ne? Sen bu mahallenin ağası mısın?" diye cevap verince Sinan Ali Yüceer küfretti.

'Ev gözetleme' tartışması kanlı bitti

OĞLUNA KÜFREDEN KİŞİNİN EVİNE BASKIN YAPTI: 1 KİŞİ ÖLDÜ

Eve giden Y.K., durumu babasına anlattı. Çocuğunu dinledikten sonra Emrullah Küsem, 3 arkadaşı ile birlikte mahalleye geldi. Emrullah Küsem, evine gittiği Sinan Ali Yüceer, kardeşi Emrah Yüceer ve 64 yaşındaki babası Ali Şahin Yüceer ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ali Şahin Yüceer, Emrullah Küsem'i kolundan bıçakladı. Küsem'in arkadaşı 32 yaşındaki Cemil Büyükbaş ise Emrah Yüceer'i yanında getirdiği bıçağı göğsüne ve karnına sapladı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sona ererken, ağır yaralı Emrah Yüceer, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yüceer, 26 Eylül'de hastanede yaşamını yitirdi.

'Ev gözetleme' tartışması kanlı bitti

5 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah Küsem, arkadaşları Musap Ertaş (25) ve Cemil Büyükbaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Karşı gruptaki Ali Şahin Yüceer, Sinan Ali Yüceer, Hüseyin H. (37), Kurtuluş D. (33) ve Murat S. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Ev gözetleme' tartışması kanlı bitti
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'EV GÖZETLEME' TARTIŞMASI, CİNAYETLE SONUÇLANDI 'EV GÖZETLEME' TARTIŞMASI, CİNAYETLE SONUÇLANDI Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Ali Şahin, Sinan Ali, Seyhan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ev gözetleme kavgasında kan aktı! Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ev gözetleme kavgasında kan aktı! Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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