Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da iki tırın karıştığı trafik kazası - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da iki tırın karıştığı trafik kazası

29.06.2022 07:35

Son dakika gündem haberine göre Eyüpsultan'da iki tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Eyüpsultan'da iki tırın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisi Ankara istikametinde Hollanda'dan İran'a gitmekte olan Süleyman S. kontrolündeki 38 EJ 105 plakalı tır, aynı yönde seyreden Mehmet A'nın kullandığı 34 DN 4562 plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Tırlarda hasara yol açan kazada yaralanan olmadı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Eyüpsultan'da iki tırın karıştığı trafik kazası - Son Dakika

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