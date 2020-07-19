Son dakika haberi: Fenerbahçe 10 kişi kaldığı maçta Beşiktaş'a direnemedi - Son Dakika

Son dakika haberi: Fenerbahçe 10 kişi kaldığı maçta Beşiktaş'a direnemedi

Son dakika spor haberine göre Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmada rakibine 2-0 yenildi.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı karşılaşmada rakibine 2-0 yenildi.

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Mücadeleye iyi başlayan ve rakip kalede üst üste pozisyonlar üreten sarı-lacivertliler, 25. dakikada Vedat Muric'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Soyunma odasına golsüz eşitlikle gidilen derbide sarı-lacivertliler, 63. dakikada Domagoj Vida'nın golüne engel olamadı ve yenik duruma düştü. Eksik oynayan ve yorgunluğu daha fazla hissetmeye başlayan Fenerbahçe, 70. dakikada duran toptan yediği golle 2-0 yenik duruma düştü. Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 59'a çıkarırken Fenerbahçe 50 puanda kaldı.

Muric VAR'la kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Vedat Muric, Beşiktaş maçında kırmızı kart gördü.

Muric, maçın 23. dakikasında Vida'ya yaptığı hareket sebebiyle hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Ardından maçın hakemi, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu kenarda izledi ve Muric'in sarı kartını iptal ederek oyuncuyu 25. dakikada direkt kırmızı kartla ihraç etti.

Fenerbahçe en çok kırmızı kart gören takım

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon en çok kırmızı kart gören takım oldu.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmada Vedat Muric'in gördüğü kırmızı kartla bu sezon 11. kez kırmızıyla cezalandırılmış oldu.

Fenerbahçe'de bu sezon Muric, Luiz Gustavo ve Ozan Tufan ikişer, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Tolgay Arslan, Garry Rodrigues ve Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kart gördü.

Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Jailson cezalı duruma düştü

Fenerbahçeli futbolcular Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Jailson cezalı duruma düştü.

Deniz, maçın 86. dakikasında, Tolga 88. dakikasında ve Jailson 90. dakikasında üst üste sarı kart gördü.

Karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında olan bu 3 oyuncu, son haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Emre, 67 dakika sahada kaldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında 67 dakika sahada kaldı.

39 yaşındaki yıldız futbolcu, 6 maç sonra takımıyla sahaya ilk 11'de çıkmıştı.

Emre, 67. dakikada yerini Garry Rodrigues'e bıraktı.

Fenerbahçe kalesini yine gole kapatamadı

Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.

Beşiktaş karşısında da kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 14. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.

Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.

Deniz Türüç, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:29 Kaynak: AA

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