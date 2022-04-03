Son dakika haberi... Filistin'den İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in "kışkırtıcı" açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin ana girişi olan Bab el-Amud (Şam Kapısı) kapısındaki "kışkırtıcı" açıklamalarına tepki gösterdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından, Lapid'in İsrailli yetkililer eşliğinde Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı'na gelmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Lapid'in Şam Kapısı'na yaptığı baskın sırasında Yahudi yerleşimcilere, Yahudi bayramlarında onları korumak için Kudüs'te konuşlanan İsrail güçlerinin sayısını arttırma yönünde verdiği vaatleri kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Filistinlilere karşı "kışkırtıcı" vaatlerin, İsrail'in Filistinli vatandaşlara yönelik güç kullanarak uyguladığı "apartheid" uygulamalarının bir sonucu olduğu ifade edildi.

Ayrıca bunun Müslümanların ve Hristiyanların bayramları hiçe sayılarak, yalnızca Yahudi bayramlarında Yahudilere koruma sağlayan ve Filistinlilerin insan haklarını kısıtlayan İsrail'in genişlemeci, sömürgeci politikasının bir örneği olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Lapid'in açıklamaları, Müslümanların ve Hristiyanların kutsal mekanlarına ve bu dinlerin mensuplarına saldıranların, radikal Yahudiler olduğu gerçeğini göz ardı ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail basınında, Lapid'in bugün Şam Kapısı'nda bulunduğu sırada yaptığı, "hükümetin Yahudi bayramlarında yerleşimcileri korumak için 8 bin polis konuşlandırmaya karar verdiği" yönündeki açıklamaları yer almıştı.

Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinde yer alan kentin 7 kapısından biri olan ve Mescid-i Aksa yolu üzerinde bulunması dolayısıyla en çok bilinen ve kullanılan kapılarından biri konumundaki Şam Kapısı, Filistinlilerin İsrail'in politikalarına tepki için toplandıkları ve gösteri yaptıkları mekanların başında geliyor.