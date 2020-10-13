Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Terör, PKK, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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