Son dakika haberi! Foseptikte bulunan ceset davasında, 1 ağırlaştırılmış müebbet, 1 tahliye - Son Dakika

ANTALYA'da kayıp olarak aranırken foseptikte parçalanmış cesedi bulunan Süleyman Eken'i (54) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Oktay Yılmaz'a (51) ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mehmet Yılmaz'a (46) 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Mehmet Yılmaz, yattığı süre göz önünde bulundurarak tahliye edildi.

Muratpaşa ilçesi, Deniz Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akhan, 13 Ocak 2020'de polise kayıp başvurusunda bulundu. Sultan Akhan'ın oğluyla en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirmesiyle harekete geçen ekipler, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı. Arama çalışmalarında Süleyman Eken'e ulaşılamadı.

EN SON YILMAZ KARDEŞLERLE GÖRÜŞMÜŞCinayet Büro Amirliği ekipleri, Eken'in kayıp olduğu tarihten itibaren güvenlik kamerası ve cep telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Süleyman Eken'in en son kadın kuaförü Oktay Yılmaz ve kardeşi Mehmet Yılmaz ile görüştüğü belirlendi. Ekipler, Eken'in telefon sinyalinin, son olarak Döşemealtı ilçes, Çıplaklı Mahallesi , 412 Sokak'taki Oktay ve Mehmet Yılmaz'ın anneleri Gülger Yılmaz'a ait evden alındığını tespit etti. Polis, geçen nisan ayında evin çevresinde iş makineleriyle kazı yaptı. Kadavra köpeği ile yapılan aramada, Süleyman Eken'e ait cesedin parçaları, evin bahçesindeki foseptikte bulundu. Tüm aramalara rağmen cesedin başı, boyun ile göğüs kafesine ulaşılamadı. Gözaltına alınan Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler tutuklandı.SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki kardeş hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ayrıca sanıkların Eken'e yönelik 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından da ayrı ayrı 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanık kardeşler bugün Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'ncı ve son kez hakim karşısına çıktı. Karar duruşmasına Yılmaz kardeşler SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.CİNAYETİ KENDİSİNİN İŞLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Oktay Yılmaz son sözünde cinayeti kendisinin işlediğini, kardeşinin ise suçsuz olduğunu ifade ederek takdiri mahkemeye bıraktığını beyan etti. Mehmet Yılmaz ise suçsuz yere cezaevinde olduğunu belirterek, adalete güvendiğini söyledi. Mahkeme heyeti Oktay Yılmaz'ı 'kasten insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı ve hiçbir indirimde bulunmadı. Oktay Yılmaz ayrıca 'yağma' suçundan da 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yılmaz ise 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 5 yıl hapis cezası aldı. Cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme Mehmet Yılmaz'ı adli kontrol şartı ile tahliye etti.