Son dakika haberi! Fransa Cumhurbaşkanı Macron, açıkladığı projesiyle Müslümanları hedef aldı - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çok tartışılacak "Bölücülükle Mücadele" adlı projesini açıkladı. Proje ile aşırılık yanlılarıyla mücadele edilmesi hedefleniyor. Proje ile ülkedeki başörtüsü yasağı da genişletiliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2 yıldır üzerine çalıştığı ve "Bölücülükle Mücadele" adını verdiği projeyi açıkladı. Macron'un laikliği güçlendirmeyi hedeflediği proje, Aralık ayında parlamentoya sunulacak. Macron, Fransa'da "Ülkemizde İslam'ın Cumhuriyetin ortağı olacak şekilde yapılandırmasına yardım etmeliyiz" derken açıkladığı stratejik planın içerisinde birçok yapılanma ve yasak yer alıyor.

Başörtü yasağı genişliyor

Fransa'da kamuda yasak olan dini simgeler ve özellikle başörtüsü bazı özel şirketlere yaygınlaşacak. "Tarafsızlık" yükümlülüğü kamu hizmeti delegelerine genişletildi. Kamu yararına özel şirketlerde çalışanlar hiçbir dini simge taşımayacak, başörtüsü yasaklanacak.

Fransa'da İslam'ı yabancı etkilerden kurtarmak isteyen Fransa projeye göre kendi imamlarını eğitecek. Macron, Fransa'da yetiştirilecek imamlar için sertifikalar ve uyulmaması iptalle sonuçlanacak bir tüzüğün bulunduğu "eğitim içeriği" oluşturulacağını ifade etti.

Derneklerde denetim sıkılaştırılıyor

Verilen eğitimi ve fonları kontrol altına almak için camilerin ve derneklerin statüsünü değiştirmek için de yeni düzenlemeler getirilecek. Kamu sübvansiyonu talep eden camiler ve dernekler, "Laiklik Şartnamesini" imzalayacak ve cumhuriyet ilkelerine uymayan dernekler kolayca feshedilecek.

Okullarda eğitim 3 yaşından itibaren zorunlu olacak

2021 öğretim yılının başından itibaren evde eğitim, sağlık nedenleriyle sınırlandırılacak, 3 yaşından itibaren okulda eğitim zorunlu hale gelecektir. Macron, dini nedenlerden dolayı bazı ailelerin çocuklarını yüzme ve müzik dersine göndermek istemediği gerekçesini öne sürdü.

"Arapça dil eğitimini okulda vermeliyiz"

Macron Arapça eğitiminin okulda verilmesi gerektiğini ifade ederek çocukların derneklerle olan ilişkisini kısıtlamak istediğini duyurdu. "İçinde bulunduğumuz ikiyüzlülükten çıkmalıyız" diyen Macron, "Bugün Arap dili eğitimini derneklerde alan 60 binden fazla genç var. Arapça dil eğitimini okulda vermeliyiz" dedi.

Macron, "Ufkumuz basit, geri çekildiğimiz her binanın dibinde Cumhuriyetçi bir varlık sağlamaktır" şeklinde konuştu. - PARİS