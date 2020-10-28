Son dakika haberi! Fransa genelinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Fransa genelinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

28.10.2020 22:51
Son dakika haberi! Fransa genelinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak, System.String[]

Son dakika haber... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle 30 Ekim itibarıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle 30 Ekim itibarıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

Macron, Elysee Sarayı'ndan halka seslenerek, alınan Kovid-19 tedbirlerini açıkladı.

Ülkede virüsün çok hızlı şekilde yayıldığını ifade eden Macron, salgınla mücadelede iyi strateji izlediklerini savundu.

Macron, Avrupa'da İspanya ve İrlanda gibi ülkelerin daha erken vakitte sıkı tedbirler aldığını ancak bu ülkelerle aynı durumda olduklarını söyledi.

Salgında ikinci dalgada ilkinden daha fazla kişinin hayatını kaybedeceği uyarısında bulunan Macron, haftada 1,9 milyon test yapıldığı bilgisini paylaştı.

Macron, 30 Ekim itibarıyla ülke genelinde 1 Aralık'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

Üniversitelerin dışında tüm okulların açık olacağını anlatan Macron, uygulama kapsamında insanların işe, markete ve sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkabileceğini ifade etti.

Macron, bar, restoran ve mağazaların da kapatılacağını aktardı.

Yaşlı bakımevlerine ziyaretlere izin verileceği bilgisini paylaşan Macron, insanların dışarı çıktığında yanlarında izin belgesi bulundurmaları gerektiğini kaydetti.

Macron, salgının seyrinin her 15 günde tekrar değerlendirileceğini belirterek, hedeflerinin günlük Kovid-19 vaka sayısını 5 bine düşürmek olduğunu dile getirdi.

Fransa'da 54 bölgede 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Ülkede, son olarak 25 Ekim'de kayıtlara geçen 52 bin 10 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Fransa genelinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak - Son Dakika

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