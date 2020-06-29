İNGİLİZ The Independent gazetesi, Fransa'nın Libya'da Halife Hafter'e destek vermesinin kötü sonuçlarıyla karşılaşmaya başladığını yazdı.
Borzou Daragahi tarafından kaleme alınan yazıda, Fransa'nın yıllarca desteklediği ve ilerleyişinde ciddi rol oynadığı Hafter'in Libya'nın batısında yaşadığı büyük yenilgi sonrası rüzgarın tersine döndüğü ifade edildi. Fransa'nın terörle mücadele görüntüsü altında Hafter gibi bir zorbayı desteklemenin doğru yol olduğunu düşündüğü ve bu taktiksel seçeneği bir strateji haline getirdiği aktarılan yazıda, Fransız Dışişleri Bakanlığı ve güvenlik birimleri içinde mevcut politikaya dair eleştirel sesler çıkmaya başladığı belirtildi.
Yazıda, Libya konusunda uzman bir danışmanın, "Fransa, Hafter'i o kadar uzun bir zamandır destekliyor ki şimdi nasıl geri adım atacağını bilmiyor. Hatalarını görmek yerine tüm sorunlardan dolayı Türkiye'yi suçlamak daha kolay geliyor" şeklindeki değerlendirmesi de aktarıldı.