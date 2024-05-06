Bella Hadid, Filistin'e destek vermesi nedeniyle modellik kariyerine son verdi - Son Dakika
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Bella Hadid, Filistin'e destek vermesi nedeniyle modellik kariyerine son verdi

Bella Hadid, Filistin\'e destek vermesi nedeniyle modellik kariyerine son verdi

Dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek Filistin'e destek vermişti. Ancak bu duruşu ölüm tehditlerine ve iş birliklerinin iptal edilmesine neden oldu. Hadid, sonunda radikal bir karar alarak modellik kariyerine son verdi. Filistin kökenli olan Hadid, daha önce yaptığı açıklamalarda İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Hitler'e benzetmiş ve Filistin'e verdiği desteği sürdüreceğini belirtmişti. Ancak bu tutumu nedeniyle ölüm tehditleri aldığını ve ailesinin tehlikede olduğunu ifade etmişti. İş birliklerinin iptal edilmesi de Hadid'in kariyerini etkiledi. Dior, yeni kampanyasında Filistin asıllı Hadid'den vazgeçerek İsrailli model May Tager ile anlaştı. Bu gelişmelerin ardından ünlü model, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Bella Hadid, modellik kariyerini sonlandırarak sevgilisi Adan Banuelos'la Teksas'ta yeni bir hayata başladı. Daha sakin bir yaşam tarzını tercih ettiğini belirten Hadid, '10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim' şeklinde konuştu.

06.05.2024 13:09
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Dünyaca ünlü Filistin asıllı model Bella Hadid, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki göstererek Filistin'e destek vermişti. Ancak bu duruşu ölüm tehditlerine ve iş birliklerinin iptal edilmesine neden oldu. Hadid, sonunda radikal bir karar alarak modellik kariyerine son verdi.

Filistin kökenli olan Hadid, daha önce yaptığı açıklamalarda İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Hitler'e benzetmiş ve Filistin'e verdiği desteği sürdüreceğini belirtmişti.

Ancak bu tutumu nedeniyle ölüm tehditleri aldığını ve ailesinin tehlikede olduğunu ifade etmişti.

Bella Hadid, Filistin'e destek vermesi nedeniyle modellik kariyerine son verdi

İş birliklerinin iptal edilmesi de Hadid'in kariyerini etkiledi. Dior, yeni kampanyasında Filistin asıllı Hadid'den vazgeçerek İsrailli model May Tager ile anlaştı.

Bu gelişmelerin ardından ünlü model, geleceğiyle ilgili kararını verdi.Bella Hadid, modellik kariyerini sonlandırarak sevgilisi Adan Banuelos'la Teksas'ta yeni bir hayata başladı.

Daha sakin bir yaşam tarzını tercih ettiğini belirten Hadid, "10 yıl modellik yaptıktan sonra, kariyerime o kadar çok enerji, sevgi ve çaba harcadığımı ve uzun vadede bunun karşılığını görmediğimi fark ettim" şeklinde konuştu.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Bella Hadid, Filistin'e destek vermesi nedeniyle modellik kariyerine son verdi - Son Dakika

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