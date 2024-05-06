Gazze Şeridi\'nde İsrail saldırıları devam ederken çiftlerin nikahı kıyıldı

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GAZZE, 6 Mayıs (Xinhua) -- İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde derme çatma bir kampta çok sayıda çiftin nikahı kıyıldı.

Toplu düğün töreni, bölgedeki günlük yaşamın acımasız gerçekliğinden uzaklaşmak ve kutlama yapmak için nadir bir fırsat sundu.

Düğün töreni, kısıtlı kaynaklar ve İsrail'in yoğun askeri saldırıları karşısında, zorluklar içinde direncin ve umudun sembolü olurken, hem yeni evlilere hem de katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.