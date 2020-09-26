Son dakika haberi... Gaziantep FK: 2-2 - Son Dakika

Son dakika haberi... Gaziantep FK: 2-2

Son dakika habere göre STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Yasin Kol (xx), Mustafa Sönmez (xx), Murat Şener (xx)GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Murat (x), Atınç (xx), Alpaslan (xx), Berkan (xx), Yalçın (x) (Dk.90+3 Ndiaye), Soner (xxx), Halil (xx), Mossoro (xxx) (Dk. 77 Kubilay xx), Tripic (xxx) (Dk.

Son dakika haberi... Gaziantep FK: 2-2, System.String[]

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Mustafa Sönmez (xx), Murat Şener (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Murat (x), Atınç (xx), Alpaslan (xx), Berkan (xx), Yalçın (x) (Dk.90+3 Ndiaye), Soner (xxx), Halil (xx), Mossoro (xxx) (Dk. 77 Kubilay xx), Tripic (xxx) (Dk.88 Burekovic), Ideye (xx)GAZİANTEP FK: Günay (xx) - Olkowski (xx) (Dk. 85 Oğuz), Djilobodji (xxx), Kana Bıyık (xx), Toşca (xx), Morais (xx), Güray (xx) (Dk. 73 Kozulj x), Jefferson (x) (90+4 Sousa), Maxim (xxx), Andre (x) (Dk. 72 Cenk x), Muhammet (xx) (Dk. 73 Kenan x)GOLLER: Dk. 50 Soner, Dk. 61 Ideye (Göztepe) - Dk.7 Muhammet, Dk. 90+1 Maxim (Gaziantep FK)SARI KARTLAR: Alpaslan, Halil, Yalçın (Göztepe) - Olkowski (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Göztepe, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.2'nci dakikada ceza sahası içerisine sokulan Tripic'in ara pasında Halil vuruşunu yaptı ancak kaleci Günay topu yumruklayarak tehlikeyi savuşturdu.7'nci dakikada gol perdesi açıldı. Güray'ın sağ kanattan açtığı ortada bekletmeden vuruşunu yapan Muhammet, topu filelere gönderdi: 0-1.32'nci dakikada Tripic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.36'ncı dakikada Berkan'ın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Murat'ın vuruşunda top yandan oyun alanını terk etti.45'nci dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Güray'ın altı pas üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.50'nci dakikada Göztepe skoru eşitledi. Halil'in sağ kanattan ortasında Tripic topu kafayla kale önüne indirdi. Kale önünde topla buluşan Soner fileleri sarstı: 1-1.61'inci dakikada Göztepe bir gol daha buldu. Soldan ceza sahasına giren Mossoro'nun yere düşüp yerdeyken dokunduğu topa kale önünde vuran Ideye ağları havalandırdı: 2-1.89'uncu dakikada Alpaslan'ın Maxim'e müdahalesinin ardından hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi.

90+1'nci dakikada atışı kullanan Maxim, topu ağlara gönderdi: 2-2.


- İzmir

Mustafa Sönmez, Murat Şener, Gaziantep, Göztepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Gaziantep FK: 2-2 - Son Dakika Spor

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