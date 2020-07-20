Son dakika haberi... Gaziantep'te "Güvenli Park" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Gaziantep'te "Güvenli Park" projesi tanıtıldı

Son dakika haberine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin "Güvenli Park Projesi" tanıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin "Güvenli Park Projesi" tanıtıldı.

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Gaziantep Valisi Davut Gül, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde düzenlenen projenin tanıtım programında yaptığı konuşmada, şehrin klasik anlamda olan güvenlik sistemini bir adım öteye taşıdığını söyledi.

Gerçekleştirilecek sistemin herhangi aksaklık gördüğünde müdahale edici, önleyici olduğuna dikkati çeken Gül, "Anneler, çocuklar, dezavantajlı gruplar bir yere giderken içi rahat etsin ister. Koruyucu ve önleyici bir tedbir, caydırıcılığı var. Suçlar fail meçhul kalmayacak. Suç işlenmeden müdahale edilmiş olacak. İnşallah diğer parklara da yapılmış olur." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Kamil Ocak Stadyumu'nun yerine de millet bahçesi kurulacağını kaydetti.

Yeni dünyada akıllı şehirlerin en önemli başlık olduğunu aktaran Şahin, sorunlarını çözmek için teknolojiyi kullanılmasının önemine işaret etti.

Pandemi sürecinde belediyecilik hizmetlerini dijitalleştirdiklerini kaydeden Şahin, kendi yazılım ve donanımlarını kuvvetlendirdiklerini belirtti.

Vatandaşın parklarda huzur içerisinde oturmak istediğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, yüz tanıma sistemi mevcut. Verileri toplayan merkez var. Verileri kullanıp sorunları çözmemiz lazım. Türkiye'de bir ilk oldu. Uzun süredir çalışılıyor. Hem yerli hem de milli. Asayişle ilgili bir sorun varsa el hareketlerinden yapay zeka okuyor. Elini kaldırıyorsa sıkıntı olduğu hareketler tanımlanıyor, haber veriliyor. Anne veya baba güvenlik endişesi yaşadığında panik butonuna basıyor. Parkımızı güvenli hale dönüştürdük. Annelerimiz, bebeklerimiz güvendeyse, huzurluysa biz de kendimiz, aynı şekilde huzurlu, mutlu görüyoruz. Bir basit kamera, bir buton değil. Bir hayat. O hayat bizim için çok kıymetli."

Konuşmaların ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez'in de katılımıyla protokol imzalandı.

Hasan Celal Güzel, Millet Bahçeleri, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Gaziantep'te 'Güvenli Park' projesi tanıtıldı - Son Dakika
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