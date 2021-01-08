Son dakika haberi... Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Kanpolat Belediye Meclisinde anıldı - Son Dakika

Gaziantep'teki özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Nizip Belediye Meclisi Üyesi Ali Saffet Kanpolat, Belediye Meclisi toplantısında anıldı.

Nizip Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, belediyenin konferans salonunda Belediye Başkanı Mehmet Sarı başkanlığında yapıldı.

Sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirilen toplantıda, Gaziantep'teki özel bir hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında bulunan Nizip Belediye Meclisi Üyesi Ali Saffet Kanpolat için dualar okundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Rahmetli meclis üyemiz Ali Saffet Kanpolat ağabeyin aramızdan ayrılması bizleri çok üzdü. Biz Saffet ağabeyimizden razıydık, Allah da kendisinden razı olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

Toplantı, alınan kararların oylanması ve bir sonraki oturum tarihinin karara bağlanması ile son buldu.