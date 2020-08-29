Son dakika haberi: Giresun'daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor AKTÜEL - Son Dakika

Giresun'daki sel; 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 6 kişi aranıyor (2)

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'DAN HELİKOPTERDE DHA'YA ÖZEL AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdürdü. Helikopterle sel bölgelerini havadan inceleyen Bakan Karaismailoğlu, Dereli, Espiye, Doğankent, Yağlıdere ilçelerindeki hasarlı yollarda devam eden çalışmaları denetledi, eksikliklerin giderilmesi, ulaşım ağının hızla onarımları noktasında talimatlarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu'nun helikopterle incelemelerine Demirören Haber Ajansı'da (DHA) eşlik etti. Helikopterde DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, yaraların hızla sarılması noktasında devletin tüm ilgili kurumlarının seferber olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Afetin izleri hızlı bir şekilde sarılıyor. 316 kilometrelik bir yol ağı üzerinde çok ciddi hasarlar meydana geldi. Afetin ilk saatlerinde acil müdahale ettik ve geçici servis yollarından ulaşımı sağladık. Şimdi servis yollarını kaldırıp kalıcı projeler yapıyoruz. Doğankent- Tirebolu arasındaki yolla ilgili de projeler bitmek üzere, en kısa zamanda geniş açıklıklı bir köprü yapacağız. Anormal yağışlar oluyor ve eski hesaplar artık değişti. Daha kalıcı ve güçlü projeler yapıp böyle afetlerde vatandaşımızın etkilenmemesi için çalışıyoruz. Bu yaşanılanlar da bir ders alıyor, dere yataklarında bulunan binaların yıkımı da gerçekleşiyor. Afetin etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da bizleri ziyaret etmesi ayrıca bize güç veriyor? dedi.

'AFETTEN ETKİLENMEYECEK YOLLAR YAPMANIN ÇABASI İÇİNDEYİZ'

Bakan Karaismailoğlu, "Coğrafi yapından dolayı buralarda uygun şartlarda ev yapmak çok zor, bu nedenle vatandaşlarımız da dere yataklarını maalesef kullandılar. Vatandaşlarımıza yeni ve kalıcı konutlar yapılacak. Özellikle Dereli bölgesinde ciddi yıkımlar yapılıyor. Bizde afetten etkilenmeyecek yollar yapmanın çabası içindeyiz. Haberleşme alt yapısı konusunda dünyada en önde gelen ülkelerinden biriyiz. O nedenle bizim haberleşme gücümüz bizi her zaman dimdik ayakta tuttu. Haberleşmede hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Son 16 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye genelinde 885 milyar yatırım yapmış bir kurumdur. O yüzden biz en güzelini yaparız ve afetin izlerini sileceğiz. Çok vahim bir tablo vardı. Bir hafta içinde ciddi çalışmalar yapıldı. Karayolları olarak 100'ün üstünde aracımız var, yine 100'ün üzerinde elemanla birlikte müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Helikopterle kalkış yaptığı Karayolları 104'üncü Şube Şefliği'ne inen Bakan Karaismailoğlu, bölgede sahada Karayolları ve İl Özel İdare ve belediye ekiplerinin iş makineleri eşliğinde yürütülen çalışmalarını da yerinde inceleyecek.