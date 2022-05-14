GÜMÜŞHANE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2) - Son Dakika
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GÜMÜŞHANE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)

14.05.2022 02:21
GÜMÜŞHANE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)

Kilit Operasyonu'nu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in (24) cenazesi, uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirildi.

Kilit Operasyonu'nu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in (24) cenazesi, uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına getirildi. Şehidin cenazesi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda törenle karşılandı. Törene Vali Mehmet Makas, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve Belediye Başkanı Bekir Aksun ile askeri ve mülki erkan katıldı. Askeri uçaktan tören mangası tarafından indirilen şehidin naaşı, düzenlenen töreninin ardından cenaze aracına konularak baba ocağı Kelkit ilçesine gönderildi.

GÜMÜŞHANE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)
GÜMÜŞHANE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)
GÜMÜŞHANE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)
GÜMÜŞHANE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)
GÜMÜŞHANE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)
GÜMÜŞHANE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)
GÜMÜŞHANE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)
GÜMÜŞHANE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)
GÜMÜŞHANE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜMÜŞHANE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: GÜMÜŞHANE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2) - Son Dakika
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