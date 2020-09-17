Son dakika haberi: Hakkari'de Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirlerinin denetlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve ilgili kurum amirleri, il merkezinde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerine katıldı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık için, Hakkari için yine sokaklarda olduklarını söyledi.

Maske ve hijyen kurallarına uyulması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla memurlarla, sivil toplum örgütü temsilcileriyle, imamlarla denetime çıktıklarını belirten Akbıyık, şunları aktardı:

"Bir bilinç oluşması maske, mesafe ve hijyen konusundan dikkat edilmesi hususunda Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi biz de sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanlığımızın talimatları ve bilim kurulunun önerileri doğrultusunda denetimler yapıyoruz. Hakkari'de Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi birçok korona vakası var. Bizde bunu düşürmek için için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sadece sağlık kuruluşlarımız ve filyasyon ekiplerimiz değil tüm kamunun imkanlarını seferber etmeye çalışıyoruz. Artık biraz daha ceza uygulama yoluna gideceğiz. Yine merkezde ve ilçelerimizde yurtlarımızı ayarladık. Sonucu pozitif olup da sokağa çıkan vatandaşları da almaya başladık. Yine şehirler arası minibüslerde HES kodu uygulamasına devam diyoruz. Sağlıklı ve huzurlu bir Hakkari için en iyi şekilde çalışıyoruz."

Akbıyık ve beraberindekiler, Bulvar ve Kayacan caddelerindeki iş yerlerini gezerek halk ve esnaftan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi.