Son dakika haberi... Hatay'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir evde yapılan aramada 111 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hassa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, M.H'ye ait evde yaptıkları aramada su şişesinin içerisine yerleştirilmiş 111 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli M.H, gözaltına alındı.