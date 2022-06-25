Son dakika haberi: Hatay'da yangın: Ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Hatay'da yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

25.06.2022 21:14
Son dakika haberi: Hatay'da yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberler... Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde yangın çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Sutaşı Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin ilk katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. - HATAY

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Son dakika haberi | Samandağ'da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine bilgilendirme yaptı Son dakika haberi | Samandağ'da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine bilgilendirme yaptı
Kaynak: İHA

Samandağ, Sutaşı, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Hatay'da yangın: Ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Hatay'da yangın: Ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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