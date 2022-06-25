Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Sutaşı Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin ilk katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: İHA

Samandağ, Sutaşı, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Hatay'da yangın: Ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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