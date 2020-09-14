HDP'li milletvekilinin ortaya attığı 'Türk-Kürt' çatışması söylemini güvenlik kameraları yalanladı - Son Dakika

HDP'li milletvekilinin ortaya attığı 'Türk-Kürt' çatışması söylemini güvenlik kameraları yalanladı

HDP'li milletvekilinin ortaya attığı 'Türk-Kürt' çatışması söylemini güvenlik kameraları yalanladı İlçe sakinleri kavganın Türk-Kürt çatışması olayına dönüştürülmeye çalışmasına tepki gösterdi Ambulans ve polis kavgadan yaklaşık 4 dakika sonra olay yerine gitti Afyonkarahisar'ın Dinar...

HDP'li milletvekilinin ortaya attığı 'Türk-Kürt' çatışması söylemini güvenlik kameraları yalanladı

İlçe sakinleri kavganın Türk-Kürt çatışması olayına dönüştürülmeye çalışmasına tepki gösterdi

Ambulans ve polis kavgadan yaklaşık 4 dakika sonra olay yerine gitti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşanan ve 1 kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan kavganın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ardından bazı basın yayın organları ile PKK sempatizanları ile HDP'li milletvekillerinin ortaya attığı 'Türk-Kürt' çatışması söylemini ne bir şekilde yalanlarken, ilçede yaşayan vatandaşlar da bu söylemi ortaya atanlara tepki gösterdi.

Dinar'da gün gece yaşanan silahlı kavgada Ömer Arslantürk'ün silahından çıkan kurşunlarla Özkan Tokay ve Emrah Özsaliç vuruldu. Ambulans ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan ve vücuduna 3 mermi isabet eden Tokay, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bacağından vurulan Özsaliç ile darp sonucu yaralanan F. Tokay ve kavgaya karışan Arslantürk ailesi üyelerinden Nurcan Arslatürk ile M. Arslantürk ve E. Arslantürk ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayın ardından bazı sosyal medya siteleri ve basın yayın organlarında, olayın Kürt-Türk kavgası gibi lanse edilmesi üzerine Dinar ilçesi ile birlikte kent genelinde vatandaşların tepkisine neden oldu. Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri bazı sosyal medya platformları ile PKK terör örgütü yandaşı haber sitelerinde 'Afyon'da Kürtlere yönelik saldırı' başlığı altında ki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu gözler önüne serdi.

Güvenlik kamerası görüntüleri asılsız haberleri yalanladı

Olayın gerçekleştiği yeri gören güvenlik kamerası görüntülerinde kavga ihbarı alındıktan sonra bölgeye yaklaşık 4 dakika sonra iki ambulans ile birlikte çok sayıda polis ekibinin geldiği ve olaya müdahale edildiği gözleniyor. Hızlı bir şekilde yaralanan şahısları ambulansa alan sağlık görevlileri yine süratle şahısları hastanelere yetiştirmek için hareket ettiği gözleniyor. Polis ekiplerinin ise olay yerine gelir gelmez hemen inceleme başlattıkları ve katil zanlısının peşine düştükleri görülüyor.

"Bizim Türk-Kürt diye bir olayımız yoktur"

Olayın gerçekleştiği yeri gören ve Kürt asıllı bir başka iş adamına ait şantiyenin satış müdürü Hasan Aslantürk, Olayın Dinar'da 'Türk-Kürt' çatışması şeklinde kamuoyuna yansımasına tepki göstererek,

"Biz olayın olduğu inşaatın yan komşusuyuz. Kesinlikle Türk-Kürt diye bir sıkıntımız olmadı. Bu olay iki grubun aralarında geçen kavgadan olmuştur. Bizim Türk-Kürt diye bir olayımız yoktur, Kürt de bizim kardeşimiz Türk de bizim kardeşimiz" dedi.

HDP'li milletvekilinin ortaya attığı 'Türk-Kürt' çatışması söylemini güvenlik kameraları yalanladı

Halkların Demokratik Partisi, Afyon, Türk, Kürt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 17:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa HDP'li milletvekilinin ortaya attığı 'Türk-Kürt' çatışması söylemini güvenlik kameraları yalanladı - Son Dakika

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