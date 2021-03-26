Son dakika haberi... Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek korona virüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek korona virüse yakalandı
26.03.2021 21:10
Son dakika gündem haberi: Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyururken, sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, sosyal medya hesabından korona virüse yakalandığını duyururken, sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtti.
Güncellene yeni vaka haritalarında Denizli'de korona virüs sayısı artış gösterirken Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek sosyal medya hesabından yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Başkan Kepenek yaptığı açıklamada ise, "Bugün yaptırmış olduğum korona virüs testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyidir. Saygılarla" dedi. - DENİZLİ
Son Dakika Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim 200 milyonluk vurgun ile suçlanan kuyumcular için 350 yıl hapis istemi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu