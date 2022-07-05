İçişleri Bakanlığından "Nefes" Operasyonu: 208 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığından "Nefes" Operasyonu: 208 şüpheli yakalandı

05.07.2022 18:41
İçişleri Bakanlığından "Nefes" Operasyonu: 208 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı tütün mamulü ve makaron satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Nefes" adlı operasyonda 208 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı tütün mamulü ve makaron satışı yapanlara yönelik düzenlenen "Nefes" adlı operasyonda 208 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı tütün mamulü ve makaron satışı yapanlara yönelik 5 Temmuz 2022 Salı günü eş zamanlı 'Nefes' kod isimli operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda 208 şüpheli gözaltına alınmış olup 6 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yapılan aramalarda ise; 57 milyon 632 bin 160 adet boş makaron, 2 milyon 118 bin 577 adet doldurulmuş makaron, 3 bin 500 kg kaçak tütün mamulü, 62 bin 485 paket kaçak sigara, bin 231 adet kaçak puro/sigarillo, 600 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 3 bin 999 adet sahte bandrol, 28 adet yasa dışı sigara imalatında kullanılan sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirilmiştir" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

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Kaynak: İHA

KOM Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığından 'Nefes' Operasyonu: 208 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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