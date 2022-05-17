Son dakika haberi | İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti

17.05.2022 18:54
Son dakika haberi | İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Ordu'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Ordu'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden 11 katlı bir inşaatta işçi olarak çalışan Recep Çelik (33), inşaatın 6'ncı katında çalıştığı sırada iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Dengesini kaybederek inşattan düşen ve ağır yaralanan Çelik, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Recep Çelik'in inşatta çalışmak için Van'dan Ordu'ya geldiği, evli ve 2 çocuk babası olduğu bilgisine ulaşılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

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Ordu'da kalp krizi geçiren işçi 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi Ordu'da kalp krizi geçiren işçi 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi İnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü İnşaatın 6'ncı katından düşen işçi öldü
Kaynak: İHA

Recep Çelik, Altınordu, Ordu, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İnşattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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