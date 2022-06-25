Son dakika haberi | Iraklı yetkili, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı geçiş noktası olarak kullandığını söyledi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Iraklı yetkili, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı geçiş noktası olarak kullandığını söyledi

25.06.2022 13:41
Son dakika haberi | Iraklı yetkili, terör örgütü PKK'nın Sincar'ı geçiş noktası olarak kullandığını söyledi

Edinilen son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'nın, Musul'a bağlı Sincar'da tüneller kazdığı, çocukları zorla kaçırdığı ve ilçeyi Suriye ile Irak arasında geçiş noktası olarak kullandığı belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın, Musul'a bağlı Sincar'da tüneller kazdığı, çocukları zorla kaçırdığı ve ilçeyi Suriye ile Irak arasında geçiş noktası olarak kullandığı belirtildi.

Irak'ın Duhok kenti Göç ve Göçebeler ve Krizle Mücadele Merkezi İl Müdürü Dayan Cafer, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cafer, kentteki sığınmacı kamplarının 80 milyon dolarlık giderinin Duhok Valiliği tarafından karşılandığını belirterek, "BM'ye bağlı kuruluşlar yavaş yavaş bu sınırdan uzaklaşıyor. Bu bizim için ağır bir yük ve altından kalkamayız. Bu BM'nin görevidir." dedi.

"Irak Hükumeti, Sincar ve halkını plan ve programından çıkarmış durumda." diyen Cafer, ilçede istikrar ve güvenlik olmadığından halkın buraya dönemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Cafer, "Biz de (halkın Sincar'a) gitmelerini isteriz ancak yasa dışı güçler (PKK) orada olduğu sürece gitmeyeceklerini ifade ediyorlar." diye konuştu.

"PKK, Sincar'ın her tarafında tünel kazdı"

Terör örgütü PKK'nın Sincar'da çocukları da zorla kaçırıp ellerine silah verdiğini belirten Cafer, "Aileler gelip burada çocukların isimlerini yazdırıyor ve örgütten kurtarılmasını istiyor. Aileler konuşmaya korkuyor. Çünkü ölümle tehdit ediliyorlar." diye konuştu.

Cafer, PKK'nın Sincar'ın her tarafında tünel kazdığını ve PKK'nın Sincar Dağı'nda Kerse bölgesinde de tünel kazdığını kendi gözleriyle gördüğünü anlatarak, "PKK, Sincar'dan bir elektrikçiyi tünelin içine elektrik hattı döşemesi için götürdü. Elektrikçi ailesini de yanına alarak Sincar'dan kaçtı ve buraya sığındı. Yakalansaydı örgüt tarafından öldürülürdü." ifadelerini kullandı.

"PKK beni Sincar'da birkaç defa alıkoydu"

Terör örgütü PKK'nın sözde karargahlarını sivil halkın içinde kurduğunu vurgulayan Cafer, "Sincar sınırı, PKK'nın militanlarını Suriye, Kandil ve diğer bölgelere göndermek için bir transit geçiş konumunda." dedi.

Cafer, PKK'nın ilçedeki yardım faaliyetlerini engellemesine ilişkin de şunları kaydetti:

"2017 yılında Sincar Dağı'nda sığınmacılara yardım dağıtırken PKK Haseke'den bir otobüs militan getirdi ve bize saldırmaları için yönlendirdi. PKK militanlarına ofislerimizi yakmaları talimatı verdi. PKK beni Sincar'da birkaç defa alıkoydu ve KDP ile Barzani'ye bağlı kurumların Sincar'da çalışamayacağını söyledi. PKK ve Haşdi Şabi, Sincar'da ortak hareket ediyor."

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Kaynak: AA

Suriye, Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

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