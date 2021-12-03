İsrail'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tespit edilen kişi sayısının 7'ye yükseldiği, 27 de şüpheli vaka bulunduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığının konuya dair açıklaması İsrail basınında yer aldı.

Açıklamada, ülkede yeni varyantın tespit edildiği kişi sayısının 7'ye yükseldiği, 4 vakanın Güney Afrika'dan gelen aşı yaptırmamış kişiler olduğu, diğer 3 kişinin de Kovid-19'a karşı aşılı olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığının Omicron varyantı şüphesiyle 27 kişinin durumunu izlediği, bunlardan 22'sinin "korumasız" yani son 6 ay içinde aşılarının son dozu uygulanmayan veya hiç aşı yaptırmamış kişiler olduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının bildirdiğine göre Malavi'den dönen bir İsrail vatandaşında Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığını belirtmişti.

Dünyanın gündeminde olan Omicron varyantı nedeniyle yabancıların ülkeye girişini istisnalar dışında yasaklayan İsrail, yurt dışından dönenler için de yeni karantina önlemleri açıklamıştı.