Üye Girişi
Son dakika haberi | İstanbul'da 37'si kadın 208 itfaiyeci mezun oldu - Son Dakika

Son dakika haberi | İstanbul'da 37'si kadın 208 itfaiyeci mezun oldu

13.09.2021 14:30
Son dakika haberi | İstanbul'da 37'si kadın 208 itfaiyeci mezun oldu, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'da eğitimlerini tamamlayan 37'si kadın 208 itfaiyeci mezun olarak görevlerine başladı.

İstanbul'da eğitimlerini tamamlayan 37'si kadın 208 itfaiyeci mezun olarak görevlerine başladı.

??????? Sultangazi İBB Cebeci Spor Kompleksinde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul'un en cesur ve en çalışkan ailelerinden birinin, İstanbul İtfaiye Teşkilatının hem misafiri hem ev sahibi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Teşkilatın bugüne kadar İstanbul'a yaptıklarını her zaman gördüğünü ve bu ailenin fedakar gençlerle genişlemesine tanık olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Çağlar, "Son zamanlarda yapılan faaliyetlerle ülkemize örnek oldunuz. Bundan dolayı şükranlarımızı ifade etmek istiyorum sizlere. Sizlerin bu bilinçle görev yaptığınızdan ve görevinizin hakkını sonuna kadar verdiğinizden hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

İtfaiyecinin yalnızca insan için değil, yeri geldiğinde bir kedi, bir kuş, bir ağaç için de aynı biçimde kalbinin sevgiyle ve anlayışla çarptığını gördüklerini ifade eden Çağlar, itfaiyede kadınların da yer bulmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak da bazı işlerin gerçekten yaşamın kıyısında durma ve tüm önlemlere rağmen sonsuz bir tehlikenin ortasında kalma anlamı taşıdığını anlatarak, itfaiyecilik işinin de bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Yeni itfaiyecilere "hoş geldin" diyen Albayrak, şöyle konuştu:

"Bir itfaiyecinin bu mesleğin tüm koşullarını sevgisiz biçimde yerine getirebileceğine inanmak oldukça güç. Günün geceye, gecenin sabaha bağlandığı görev saatlerinizde ateşin tarifsiz gücüne karşı koymayı, bitimsiz bir mesai saydığınız bütün olaylarda bunu bir kez daha düşünün. İstanbul İtfaiyesi ateşle de suyla da imtihana girebilen, yangınla mücadeleden su altı kurtarmaya, ilk yardımdan afet koordinasyonuna, arama kurtarmadan bir kuşu kurtarmaya, her işi layığıyla yapabilen neferlerden oluşan şanlı bir birlik olduğunu defaatle kanıtladı."

"Mesleğimizde ayrı bir aksiyon ve heyecan var, bu da bize daha da güçlendiriyor"

Yeni mezun itfaiyecilerden Sevda Hombaç, sağlık mezunu olduğunu, üniversite tercihlerini eşiyle beraber yaptığını ve eşinin de kendisinin bu mesleği yapabileceğini düşündüğünü ve aynı üniversitede okuduklarını söyledi.

Eşinin de itfaiye eri olduğunu ve Çorum'da görev yaptığını anlatan Hombaç, "Bu eğitimi başarıyla tamamladım. İnşallah eşimle de başarılarımın devamını getireceğim. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bizim mesleğimizde ayrı bir aksiyon ve heyecan var. Bu da bize daha da güçlendiriyor." dedi.

Eşi Kamil Hombaç ise eşi ile birlikte hareket ettiklerini ve planlarının itfaiye eri olmak olduğunu ve şu anda bunu başardıklarını belirtti.

İtfaiyeci Veysel Çelikal da ağabeyinin itfaiyeci olduğunu ve onun sayesinde itfaiyeciliğe ilgi duyduğunu söyledi.

Üniversitede itfaiye bölümünü okuduğunu ve böylelikle bu mesleğe daha çok aşık olduğunu anlatan Çelikal, " Türkiye'nin birçok şehrinde mülakatlara girdim, İstanbul kısmet oldu. En iyisi oldu. Çok mutluyum burada olduğum için. Eğitimleri de başarıyla bitirdim. Benim için ekstra bir mutluluk oldu." dedi.

Mezunlardan Semiha Diker ise mesleğini ve insanlara yardım etmeyi sevdiğini vurguladı. İnsanların yüzündeki gülümsemenin paha biçilemez olduğunu ifade eden Diker, yangın, kurtarma, sürüş gibi zorlu eğitimlerden geçtiklerini ve mezun olduklarını kaydetti.

Yeni itfaiyecilerden Güzide Sağırdak da verimli bir şekilde güzel eğitimlerden geçtiğini ve itfaiyeci olmanın onur verici olduğunu anlattı.

Törende, yeni itfaiyeciler; motopomp yarışlar, 4x100metre engelli koşu, kancalı merdivenle kule tırmanma gibi spor gösterileri gerçekleştirdi. Yarışlarda dereceye giren itfaiye erlerine ödül verildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İstanbul'da 37'si kadın 208 itfaiyeci mezun oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti 15:57 Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı 15:55 Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı 15:48 Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı
Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı 15:32 Devlet desteği aldı, 50 lirayla başladığı işini büyüttü! Yıllık kazancı 3 milyon liraya ulaştı Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi 15:24 Letonya'da sokak ortasında yapılan tatbikat sonrası Savunma Bakanlığı halktan özür diledi 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi 14:42 1964 model minibüsü 350 bin lira masrafla orijinaline yakın hale getirdi
1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi 14:24 1960 yılında beri Marmara Denizi'nde görünmüyordu! Orfoz balığı 61 yıl sonra görüntülendi Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi 14:05 Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin uyguladığı fiyat farkı, vatandaşı şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
16:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda başlıyor
15:56 Cansız bedeni ağaçlık alanda bulunan gencin, ayağındaki derin yara izi dikkat çekti
15:54 Beşiktaş taraftarı baskı yaptı! Ertem Şener, Beşiktaş-Dortmund maçını anlatmama kararı aldı
15:50 Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor
15:48 Evin mutfağında yemek arayan köpek, yangın çıkardı
15:46 Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti
15:23 Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı
15:21 Günlük kiralık evde ölü bulunan Sedanur'un sevgilisinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti
14:59 Taliban, ABD'ye ait askeri uçakların kanatlarını salıncağa çevirdi
14:43 Spiker Serbay Şankal'dan maç sırasında olay tepki: Vur ulan vur
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda başlıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TEKNOFEST, 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda başlıyor         
16:03
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı için açıklama: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı için açıklama: Adımın öne çıktığını biliyorum, bu gurur duyulacak bir şey         
15:55
Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor Trabzonspor taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na çirkin tezahürat: Kaç Kerem, Marcao geliyor         
15:51
Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti Amca yeğen kavgası kanlı bitti! Amca hayatını kaybetti         
15:47
Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı Rıza Çalımbay, Serdar Aziz'in korkunç sakatlığını anlattı: Fedakarlık yaparak oynadı         
15:24
Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti Gülşah Saraçoğlu, katıldığı davetteki derin yırtmaçlı elbisesi ile dikkat çekti         
14:46
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan korona aşısı ile ilgili ilginç yorum: 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir         
14:33
Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar Antalya'da 6 bin lira maaşla çalışacak motokurye bulamıyorlar         
14:21
İstanbul'da dehşet anları: Aracın altında kalan kadını böyle kurtardılar İstanbul'da dehşet anları: Aracın altında kalan kadını böyle kurtardılar         
12:54
Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar         
12:46
35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı         
12:22
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi         
11:58
Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor         
11:53
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek Twenty One Pilots, Roblox'ta konser düzenleyecek         
10:58
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 16:11:51. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İstanbul'da 37'si kadın 208 itfaiyeci mezun oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement