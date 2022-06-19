Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu... Yerde yatan yaralı telefonu elinden bırakmadı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu... Yerde yatan yaralı telefonu elinden bırakmadı

19.06.2022 10:59

Son dakika 3. sayfa haberi... Kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu.

Kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu... Yerde yatan yaralı telefonu elinden bırakmadı

Kağıthane'de dik bir yokuştan aracıyla inmek isteyen sürücü kontrolü kaybedince ortalık karıştı

Yaralı sürücü sağlık ekipleri beklediği esnada telefonla yakınlarını aradı

İSTANBUL - Kağıthane'de dik bir yokuştan kapalı kasa minibüsüyle inmek isteyen sürücü, kontrolü kaybedince ortalık karıştı. Aracın önce duvara ardından da araçlara çarptığı sokak adeta savaş alanına döndü. Korku dolu anlar kameralara yansırken, yaralanan sürücü sağlık ekiplerini beklediği esnada telefonla yakınlarını aradı. Vatandaşlar tepki göstererek sokağın trafiği kapatılmasını istedi.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğle saatlerinde 34 YNN 69 plakalı kapalı kasa minibüsle seyreden Gökhan Akça, dik bir yokuştan aşağıya inmek istedi. Sürücü yokuşu inmeye başladığı esnada frenler tutmayınca minibüs kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs yokuştan zikzak yaptıktan sonra önce duvara ardından da sokaktaki araçlara çarparak durabildi. Ortalığın karıştığı kazada sokakta çocukların olmaması sonucu faciadan olmazken, sürücü Akça ise yaralandı.

Ambulans beklerken telefonla oynadı

Korku dolu anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine beklenildiği esnada sürücü Akça, yerde yatarken cep telefonuyla yakınlarını aradı. Yaşadığı kazaya anlatan Akça ardından bir süre telefonla oynadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Akça, ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Vatandaşlar yokuşun kapatılmasını istiyor

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Vatandaşlar ise yokuşun trafiği kapatılmasını isteyerek tepki gösterdi. Geçtiğimiz aylarda da yokuştan birçok maddi ve yaralanmalı trafik kazalarımın yaşandığı bilgisine ulaşıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu... Yerde yatan yaralı telefonu elinden bırakmadı - Son Dakika

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