İstanbul'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada - Son Dakika

İstanbul'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

25.10.2020 09:34

İstanbul'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada Patenci gençler otobüslerin arkasına tutunarak seyretti Sepetli motosikletteki 7 genç yürekleri ağza getirdi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde patenli gençler, trafikte giden otobüslerin ve motosikletlinin...

İstanbul'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

Patenci gençler otobüslerin arkasına tutunarak seyretti

Sepetli motosikletteki 7 genç yürekleri ağza getirdi

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde patenli gençler, trafikte giden otobüslerin ve motosikletlinin arkasına tutunarak seyretti. Merter'de sepetli bir motosiklette trafikte hiçbir önlem almadan giden 7 genç ise yürekleri ağza getirdi.

İstanbul'da zaman zaman ortaya çıkarak trafikteki otobüslerin arkasına tutunup seyreden patenli gençlere bir yenileri daha eklendi. Eyüpsultan Alibeyköy'de patenli 5 genç, cadde üzerinde seyir halinde olan halk otobüsüne tutundu. Bir süre bu şekilde ilerleyen gençler kendi canlarını adeta hiçe saydı. E-5 Karayolu Acıbadem mevkiinde de bir başka patenli 2 genç otobüse tutunarak, başka bir noktada diğer 2 genç ise motosikletliye tutunarak ilerledi.

Motosiklette 7 kişi seyrettiler

Merter'de ise geçtiğimiz günlerde cadde üzerinde sepetli motosikletle seyreden 7 genç, yürekleri ağza getirdi. Hiçbir önlem almadan kilometrelerce yol giden gençler, kendisini görüntüleyen sürücüye karşı da dans ederek karşılık verdi. Gençlerin yaptığı tehlikeli yolculuklar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada
İstanbul'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada
İstanbul'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada
İstanbul'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

İstanbul, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada - Son Dakika

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