İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına operasyon: 196 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına operasyon: 196 kişi yakalandı

25.06.2022 13:57

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına operasyon: 196 kişi yakalandı 17 kilo 847 gram kokain, 2 kilo 232 gram metamfetamin, 1 kilo 639 gram eroin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi Bağcılar, Kadıköy, Beylikdüzü ve Fatih'te uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına...

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına operasyon: 196 kişi yakalandı

17 kilo 847 gram kokain, 2 kilo 232 gram metamfetamin, 1 kilo 639 gram eroin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi

İSTANBUL - Bağcılar, Kadıköy, Beylikdüzü ve Fatih'te uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 196 kişi yakalandı. 17 kilo 847 gram kokain, 2 kilo 232 gram metamfetamin, 1 kilo 639 gram eroin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilirken o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yapan zanlılara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 24 Haziran'da Bağcılar, Kadıköy, Beylikdüzü ve Fatih ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon yaptı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 196 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyonlarda 17 kilo 847 gram kokain, 2 kilo 232 gram metamfetamin, 1 kilo 639 gram eroin, 324 gram esrar, 79 kök hint keneviri, 87 adet ecstasy, 34 adet sentetik ecza, 53 bin 725 lira, 2 tane cep telefonu, 1 tane hassas terazi ele geçirildi. Ekiplerin operasyonu ve ele geçirilen malzemeler ise kameraya yansıdı.

YORUMLAR
500
Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına operasyon: 196 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:32 Tunceli'de 3 metre uzunluğundaki yılanı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı
14:23 Serinlemek isteyen 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti!
14:20 D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
14:17 Oğluna süt almak için evden çıkan adam, bir daha geri dönemedi
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
13:43 Pınar Gültekin'in katiline verilen haksız tahrik indiriminin gerekçeli kararı açıklandı: Katilin canavarca hisle hareket etmediği vurgulandı
13:38 Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Erkan Petekkaya'dan videolu yalanlama geldi
13:35 İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Kılıç kimdir? İşte hayat hikayesi
13:29 Kraliçe Elizabeth'in jokeyinin de katılacağı Gazi Koşusu'nun ödülü dudak uçuklattı
13:06 5 liranın üzerinde yazan yazıyı gören vatandaş ne yapacağını bilemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 14:40:17. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına operasyon: 196 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement