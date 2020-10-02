Son dakika haberi... İSTANBUL'DA YASAĞA RAĞMEN ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİ DEVAM EDİYOR - Son Dakika

İSTANBUL'DA YASAĞA RAĞMEN ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİ DEVAM EDİYOR

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında asker uğurlama törenlerini yasaklayan genelgesi aylar öncesinde yayımladı. Genelgeye rağmen, Beyoğlu'nda kalabalık bir grup, asker uğurlamak için toplandı. Çok sayıda araçtan oluşan konvoy, Beyoğlu ve Kağıthane sokaklarında dolaşarak 15 Temmuz Şehitleri Otogarı'na geldi. Polis, konvoyu otogara almazken, sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Askere giden 3 genç, İstiklal Marşı ve asker selamı ile aileleri tarafından birliklerine uğurlandı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında asker uğurlama törenlerini yasaklayan genelgesi aylar öncesinde yayımladı. Yasağa rağmen, İstanbul'da ihlaller devam etti. Gece saatlerinde, Beyoğlu'nda kalabalık bir grubun oluşturduğu asker uğurlama konvoyu Kağıthane'ye geçerek, ara sokaklarda dolaştı. Konvoydaki vatandaşlar, sık sık 'En büyük asker bizim asker' şeklinde sloganlar attı. Şehir turu atan konvoyun son durağı ise 15 Temmuz Şehitler Otogarı oldu. Ancak polis, asker uğurlamak için gelen konvoyu otogar girişinde durdurdu. Polis ekipleri, konvoyda bulunanlardan sadece askere gidecek kişilerin yakın akrabalarının otogara girmesine izin verdi.

POLİSTEN MASKE VE SOSYAL MESAFE UYARISI

Ekipler, asker uğurlamaya gelenlerin oluşturduğu kalabalığa hem otogar girişinde hem de otogar içerisinde sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı. Kalabalığın maske ve sosyal mesafe kurallarına genel olarak uyduğu gözlendi.

İSTİKLAL MARŞI VE ASKER SELAMI

Öte yandan, askere giden 3 genç, aileleriyle vedalaştıktan sonra otogarda İstiklal Marşı okuyup, asker selamı verdi.

- İstanbul