Son dakika haberi... İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberi... İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

10.03.2022 00:46
Son dakika haberi... İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile bir telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Di Maio ve Lapid'in telefon görüşmesi yaptıkları belirtilerek, " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sert şekilde kınanırken, düşmanlıkların sonlandırılması çağrısı yapıldı. İtalya'nın uluslararası arabuluculuğu destekleme taahhüdü ve İsrail'in çabalarına takdir dile getirildi." ifadeleri yer aldı.

Görüşmede, ayrıca savunmasızların tahliyesi ve halka yardım girişimlerinin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

İsrail tarafından yapılan açıklamada ise Lapid'in İtalyan mevkidaşını, İsrail'in Ukrayna'ya gönderdiği insani yardım hakkında bilgilendirdiği ve iki ismin, krizin küresel sonuçları hakkında görüştükleri bildirildi.

Lapid'in, Di Maio'yu İsrail'e davet ettiği ve bakanların iki ülke arasındaki bağları güçlendirme konusunda çalışmaya devam etmede mutabık kaldığı aktarıldı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid, İsrail, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü - Son Dakika
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