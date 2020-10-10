Son dakika haberi | İtalya ve Malta'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi | İtalya ve Malta'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor

10.10.2020 19:07
Son dakika haberi | İtalya ve Malta'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte İtalya'da 5 bin 724, Malta'da 100 yeni vaka kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte İtalya'da 5 bin 724, Malta'da 100 yeni vaka kaydedildi.

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 5 bin 724 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede düne göre (5 bin 372) testi pozitif çıkanların sayısı hafif artış gösterse de yeni vaka eğrisindeki yükselme trendi bugün de sürdü.

Salgının başladığı şubat ayından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 349 bin 494 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 74 bin 829'a yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 390'a ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 29 artarak 36 bin 140'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 976 artarak, 238 bin 525 oldu.

Diğer yandan, İtalya'da günlük vaka sayılarında bu hafta içindeki hızlı artış, hükümeti maske kullanımını açık alanlara genişletilmesi, vakaların yoğun olduğu yerlerde yerel karantina uygulanması gibi kararlar almaya itmişti.

Basında çıkan haberlerde, Başbakan Giuseppe Conte bugün hükümette yer alan partilerin parlamento grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek, yeni tedbirler için bir ek kararname üzerinde daha çalıştığı belirtildi.

Malta'daki durum

Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Malta'da ise bugün 100 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü sayı, bir günde en çok vakanın kaydedildiği ikinci gün oldu. Ülkede en yüksek günlük vaka sayısı 106 ile 16 Eylül'de kaydedilmişti.

Adada yeni vakaların eklenmesiyle Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 bin 681, aktif hasta sayısı da 703'e yükseldi.

Malta'da salgının başladığı mart ayından bu yana 41 kişi, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İtalya, Malta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İtalya ve Malta'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki artış sürüyor - Son Dakika

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