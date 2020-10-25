Son dakika haberi! İzinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Şüphelilerin kazı yapmak için kullandıkları jeneratör, darbeli kırıcı-deliciler, el arabası, kazma, kürek, iskele demirleri gibi aletlere el konuldu.

Operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yaptığı belirlenen H.K, T.B, H.A. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

Tehditlere boyun eğmeyen Erdoğan, ABD'ye meydan okudu: Yaptırımın ne ise geç kalma yap

Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli

Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz