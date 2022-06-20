Son dakika... İzmir'de kaçak kazı yapılan eve polis baskını: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika... İzmir'de kaçak kazı yapılan eve polis baskını: 2 gözaltı

20.06.2022 23:55

Son dakika haberlerine göre - İzmir'de kaçak kazı yapılan eve polis baskını: 2 gözaltı İzmir'in Bergama ilçesinde iki ikamette kaçak kazı yapan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, Bizans yada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

- İzmir'de kaçak kazı yapılan eve polis baskını: 2 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde iki ikamette kaçak kazı yapan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, Bizans yada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bergama ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde ve İnkilap Mahallesi'nde bulunan ikametlerde kaçak kazı yapıldığına yönelik bilgi edindi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adrese düzenlendikleri baskında M.A.Ş. ve H.H.'nin kazı yaptığını tespit etti. Polis ekiplerce kazı bölgelerinde yapılan aramalarda ise 17 adet kırık çömlek parçaları, 1 adet kırılmış cam obje, 1 adet bronz olduğu değerlendirilen obje, 1 adet Roma dönemine ait yazıtlı mermer sütun, 1 adet mezar başlığı, 4 adet mermer sütun, 2 adet kazı yapmaya yarayan kürek, 1 adet urgan ip, 1 adet çekiç, 1 adet balyoz, 2 adet kornit başlığı ve 1 adet Roma dönemine ait oluğu değerlendirilen ve üzerinde figürler bulunan sütun tanbur ele geçirildi.

Öte yandan, kaçak kazı yaptığı tespit edilen M.A.Ş. ile H.H., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... İzmir'de kaçak kazı yapılan eve polis baskını: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... İzmir'de kaçak kazı yapılan eve polis baskını: 2 gözaltı - Son Dakika
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