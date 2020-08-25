Son dakika haberi... İzmir'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi... İzmir'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu
Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu İZMİR'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yaptı.
İzmir'de uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu İZMİR'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapıldığı öğrenilen operasyona, çok sayıda polis ekibi katıldı. Sabahın ilk ışıklarında başlayan operasyonda, polis ekipleri önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Aynı anda adreslere giriş yapan ekipler, didik didik arama yaptı. Kent genelinde yapılan operasyonun devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 08:23
Kaynak: DHA
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