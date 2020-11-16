Son dakika haberi... İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'in Beydağ ve Karaburun ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beydağ ve Karaburun ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda 1 kilo 445 gram esrar, yeşil reçeteyle satılan ilaç ve enjektör içinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sarı renkli sıvı madde ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.