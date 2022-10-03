Son dakika haberi | İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi | İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

03.10.2022 14:47
Son dakika haberi | İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik soruşturmada, İzmir merkezli 6 ilde gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik soruşturmada, İzmir merkezli 6 ilde gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde; başta Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 1'i Kara Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 2'si muvazzaf 4 asker şahıs, 12'si darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir merkezli 6 farklı ilde eş zamanlı operasyon çerçevesinde toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.

5 tutuklama

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan toplam 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika

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